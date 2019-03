Facebook

In den kleineren Skigebieten wie der Weinebene gab es heuer wenig Schnee, aber dennoch gute Pisten © Barbara Kluger

Wenig Schnee, aber dennoch sehr gute Bedingungen und vor allem viele Gäste – so könnte man die Bilanz der regionalen Skigebiete zur heurigen Wintersaison zusammenfassen. Die Betreiber der kleineren Skigebiete in der Region sind aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison. „Die Saison war sehr kurz, wurde aber trotzdem zur drittbesten seit 51 Jahren“, sagt Konrad Klug von den Klugliften. Aufgesperrt hat das Skigebiet am 8. Dezember, der Betrieb endete am 8. März.