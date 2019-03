Entgegenkommendes Auto übersehen: Zwei Pkw krachten in Gartenzaun, ein Insasse wurde unbestimmten Grades verletzt.

Die Unfallautos krachten in den Gartenzaun © FF Neudorf/Wildon

Das Szenario erinnerte an einen tags davor passierten Verkehrsunfall in Pölfing Brunn, wo ein Pkw in einen Hausgarten gekracht war. Dienstagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neudorf ob Wildon und Weitendorf zu einem Verkehrsunfall gerufen: Ein Pkw-Lenker wollte auf die L 601 einbiegen und übersah dabei einen anderen Pkw.