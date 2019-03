Ein Forstarbeiter aus Stainz ist am Mittwoch von einem Ast am Kopf getroffen worden. Er wurde schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann verletzte sich bei Forstarbeiten © APA

Schwerer Forstunfall in Wernersdorf bei Wies: Ein Forstarbeiter aus Stainz wurde bei Arbeiten in einem Waldstück verletzt. Beim Umschneiden eines Baumes wurde er von einem etwa zehn Zentimeter dicken Ast am Kopf getroffen. Der Mann wurde am Kopf verletzt. Sein Helm war laut Auskunft der Feuerwehr zersplittert.