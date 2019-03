Zukunftsprojekt Wie die Steirer künftig unterwegs sind

Wieso künftig nicht Autos, sondern Sitzplätze verkauft werden: In Lannach diskutierten Politiker und Verkehrsexperten über die Zukunft der Mobilität. Und darüber, was das für die Steirerinnen und Steirer konkret bedeutet könnte.

Themenabend über die Mobilität: Moderatorin Birgit Zeisberger mit Michael Schickhofer, Bente Knoll, Thomas Sauter-Servaes, Gerhard Widmann und Herwig Riegler © Wieser

Wie wird sich die Steiermark entwickeln? Die Landespolitik will mit dem Projekt „Steiermark 2030+“ Strategien entwickeln und diese in einem „Grünbuch“ festhalten. Zum Auftakt werden in Workshops Ideen und Vorschläge aus den steirischen Regionen gesammelt. In Lannach, wo montags Regionalpolitiker, Wirtschaftstreibende und engagierte Personen aus Deutschlandsberg und Leibnitz zusammen kamen, wünschte man sich gemeindeübergreifende Gewerbeparks, eine Stärkung des E-Governments und einen Ausbau des Mobilitätsangebotes.

