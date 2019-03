Leutschach hat einen nagelneuen Rohbau an eine künftige Jungfamilie zu verschenken. Das Zielpublikum: Störche, die sich in dem neuen Horst hoffentlich bald ansiedeln werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Rosenthaler, Karl Peitler, Bürgermeister Erich Plasch, Ferdinand Molitschnig, Vizebürgermeister Reinhold Elsnig und Pfarrer Werner Marterer © Anton Barbic

Es ist ein wahres G’riss um den Zuzug: So manche Gemeinde lockt potenzielle Neubürger mit Grundstücken oder Geldgeschenken. Die Gemeinde Leutschach erweist sich in dieser Hinsicht besonders großzügig – und verschenkt an eine zuzugswillige, zukünftige Jungfamilie gleich einen ganzen Rohbau.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.