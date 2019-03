Diese Symbiose ist sehenswert: In der Gärtnerei Steffan in Deutschlandsberg sind derzeit Werke zweier Talente der Florianer Tageswerkstätte „Pflege mit Herz“ ausgestellt.

Ausstellung in der Gärtnerei Steffan

Noch bis 16. März sind die Werke der Pflege mit Herz-Klientinnen in der Gärtnerei Steffan zu sehe © KK

Uns bleibt immer wieder der Mund offen und wir fragen uns, wie die zwei Damen das machen“, erzählt Heinz Zach.

Zach, selbst Künstler, arbeitet in der Tageswerkstätte „Pflege mit Herz“ in Groß St. Florian gemeinsam mit Klaudia Toplak in der Malgruppe. Zwei Klientinnen mit Beeinträchtigung werden dort betreut und künstlerisch gefördert. Und Zach konstatiert: „Alle Achtung vor den Beiden, sie haben wirklich Talent. Kunst muss berühren. Und das tun diese Bilder.“

