Das "T.O.M. im Pfarrhof-Team bei der Präsentation des neuen Falstaff Restaurant Guide im Wiener Rathaus © Andreas Tischler/Vienna Press

In der Falstaff-Landeswertung für die Steiermark führen erneut das "Die Weinbank – Restaurant" in Ehrenhausen ex aequo mit dem "T.O.M. Pfarrhof" in St. Andrä das Rankting an. In der Österreich-Wertung schafften es die beiden Restaurants mit ihren jeweils 97 Punkten auf Platz fünf. Den zweiten Platz in der Bundesland-Wertung errang das "Steirerschlössl" in Zeltweg, den heurigen – "neuen" – Platz drei sichern sich die "Geschwister Rauch vulgo Steira Wirt" in Bad Gleichenberg. An die fünfte Stelle der Landeswertung schaffte es "Die Weinbank - das Wirtshaus" in Ehrenhausen, auf dem neunten Platz landete "Edler's Landhaus - Oswald" in Groß St. Florian.