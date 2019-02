In St. Lorenzen ob Eibiswald hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Ein 57-jähriger Landwirt wurde von einem Baumstamm erdrückt.

© Jürgen Fuchs

Bei einem Forstunfall in einem Wald in St. Lorenzen ob Eibiswald ist am Montagnachmittag ein 57-jähriger Landwirt tödlich verunglückt. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte er alleine im Wald gearbeitet. Er hat mittels Seilwinde eines Traktors einen Baumstamm gezogen und dürfte von diesem getroffen und erdrückt worden sein.