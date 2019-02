Wir liefern eine Auswahl des närrischen Treibens in der Süd- und Südweststeiermark.

Der Fasching steuert auf seinen Höhepunkt zu © (c) Marek Gottschalk - stock.adobe.com (Marek Gottschalk)

Der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt und nimmt dabei noch einmal so richtig Fahrt auf. In der „fünften Jahreszeit“ haben die Narren wieder Hochsaison – auch in der Süd- und Weststeiermark. Dementsprechend dicht gedrängt ist das Programm.

