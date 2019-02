Bei Forstarbeiten Baum kam ins Rollen und zog Traktor über Böschung

Ein 57-Jähriger stürzte Montagnachmittag bei Forstarbeiten mit seinem Traktor ab. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz geflogen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

12 Mann der Feuerwehr Lateindorf und 11 Mann der Feuerwehr Eibiswald rückten zum Unfalleinsatz aus © FF Lateindorf

Erst vor kurzem hat sich in Gamlitz ein schwerer Forstunfall ereignet. Am Montag mussten die Einsatzkräfte nach Eibiswald ausrücken. Ein 57-jähriger Einheimischer war gemeinsam mit seinem 27 Jahre alten Sohn im eigenen Wald im Ortsteil Wuggitz mit Forstarbeiten beschäftigt. Am frühen Nachmittag wollte der 57-Jährige mit seinem Traktor einen Baumstamm auf einem landwirtschaftlichen Weg abwärts ziehen.