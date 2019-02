Landeseisschießen Erneut Doppelsieg für Landjugend-Teams aus Groß St. Florian

Bereits zum zweiten Mal in Folge dürfen die Teams aus Groß St. Florian jubeln. Beim Landeseisschießen der Landjugend konnten sie sich den Doppelsieg sichern.

GU-Kammerobmann Manfred Kohlfürst, Andreas Baumhackl und Tanja Baumhackl von der LJ Bezirk Graz Umgebung sowie David Knapp und Victoria Huss von der LJ Steiermark gratulierten den Siegern aus der Landjugend Groß St. Florian © Landjugend Steiermark

Beim Landeseisschießen der Landjugend traten am Samstag in Frohnleiten 28 steirische Teams gegeneinander an. Erneut konnten sich – wie bereits 2018 – zwei Teams aus Groß St. Florian den Doppelsieg sichern. Den ersten Platz erkämpften sich Anna Unterkofler, Tanja Hauptmann, Michael Krenn und Johannes Unterkofler als Team Groß St. Florian II.