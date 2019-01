Ein vorerst unbekannter Täter hatte Donnerstagvormittag offenbar einen Rottweiler in einem eingezäunten Bereich in Allerheiligen bei Wildon vergiftet. Die Hündin wurde notoperiert. Ermittlungen laufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hündin "Aika" dürfte am Donnerstag von einem unbekannten Täter vergiftet worden sein © Privat

Es dürfte am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 und 14 Uhr passiert sein: Ein Rottweiler, der sich in einem eingezäunten Garten in Allerheiligen bei Wildon (Bezirk Leibnitz) befand, wurde offenbar vergiftet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.