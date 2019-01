Kleine Zeitung +

Nach Forstunfall Tiefe Trauer um Altbürgermeister Franz Egger

Große Betroffenheit und Trauer herrscht in der Südsteiermark und weit darüber hinaus. Franz Egger, lange Jahre Ortschef in Stocking und zuletzt Vizebürgermeister in St. Georgen an der Stiefing, kam am Montag Nachmittag bei einem Forstunfall in der Nähe seiner Landwirtschaft ums Leben.