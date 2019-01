Am Montag kam eine 53-Jährige bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben. Auf Facebook sprachen unzählige Menschen ihr Mitgefühl und Beileid aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren beim Unfalleinsatz © FF Preding

Wenn ein Mensch plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wird, hinterlässt das immer eine große Lücke. Umso mehr, wenn die Person in ihrem Umfeld besonders beliebt war. Genau das war offensichtlich bei jener 53-Jährigen der Fall, die am Montag auf der L 601 in Hengsberg bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben kam.