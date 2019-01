Zu einem Kaminbrand kam es am Sonntag in Trahütten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einsatzkräfte kontrollierten, ob sich noch Glutnester im Gebäude befanden © FF Trahütten

Zu einem Kaminbrand kam es am Sonntag in einem landwirtschaftlichen Wohngebäude. Der Brandmelder löste aus, einer der Bewohner konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der Mann war zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause, in dem Gebäude wohnen zwei Familien. Das Dämmungsmaterial der Decke und die tragende Holzkonstruktion hatte zu glimmen und dann zu brennen begonnen.