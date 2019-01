Kommandant Georg Pilz informierte bei seinem Neujahrsempfang in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß seine Gäste über die Einsätze des Jägerbataillons 17.

Kompanie- und Kasernenkommandant Georg Pilz (Mitte) mit Gästen © Anton Barbic

Kommandant Georg Pilz lud zum Neujahrsempfang in die Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß. Bei diesem Anlass informierte er seine Gäste über die Einsätze des Jägerbataillons 17 sowie von den Ausbildungstätigkeiten und Einsätzen des Heeres, in dem er die „strategische Handlungsreserve der Republik“ sieht.