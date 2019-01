Kleine Zeitung +

Was tut sich in der Region? "Ein Wahnsinnsjahr" für Kunst und Kultur

Der kulturelle Nahversorger LeibnitzKULT stellte die Vorhaben und Programmhöhepunkte für 2019 vor. Von der Ausstellung bis zum Theater – was sich heuer in der Süd- und Weststeiermark sonst noch so tut.