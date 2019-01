Im südsteirischen Lebring ging dieser Tage ein modernes Tierkrematorium in Betrieb. Ab März können dort österreichweit einzigartig auch Pferde eingeäschert werden.

Erstmals in Österreich

Im südsteirischen Lebring steht nun das größte Tierkrematorium Österreichs © Robert Lenhard

Nicht nur bei Menschen ist der Trend zur Feuerbestattung ungebrochen. Auch immer mehr Tierbesitzer wollen ihren Lieblingen mit einer Einäscherung einen würdevollen Abschied ermöglichen. Darauf hat nun der größte steirische Anbieter auf diesem Sektor reagiert. Das Tierkrematorium Eduard Reininger, seit 2002 in Landscha bei Gabersdorf beheimatet, hat mit Jahreswechsel seinen Standort nach Lebring-St. Margarethen (Bezirk Leibnitz) verlegt.

Um rund 800.000 Euro wurde direkt an der Eisenbahn eine komplett neue Betriebsstätte hochgezogen. Auf einer Nutzfläche von rund 500 Quadratmetern können in drei Verbrennungsanlagen Haustiere jeglicher Art kremiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf Kleintieren, Katzen und Hunden. Doch auch Vögel oder Exoten wie Schlangen werden eingeäschert.

