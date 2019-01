Facebook

Ein Rettungswagen aus Leibnitz ist derzeit in Stainach im Einsatz © Rotes Kreuz

Ehrenamtliche Rot-Kreuz-Mitarbeiter aus dem Bezirk Leibnitz helfen derzeit in Stainach im Bezirk Liezen aus - mitsamt einem Rettungswagen, der normalerweise in der Südsteiermark unterwegs ist. Weil wegen der Schneemassen im Norden der Steiermark derzeit Lawinenwarnstufe 5 herrscht, die höchste Stufe auf der fünfteiligen Skala, werden vorsichtshalber Menschen aus den Gefahrenzonen evakuiert. Auch aus anderen Bezirken wurden Rettungswagen in den Norden der Steiermark abgezogen, wo sie dringender benötigt werden.

"Es handelt sich um das Reserveauto. Die Versorgung im Bezirk Leibnitz ist dadurch nicht beeinträchtigt", beruhigt Bezirksrettungskommandant Klaus Steinwendter. 13 Rettungswagen plus ein Notarztfahrzeug seien aktuell im Bezirk im Einsatz - so viele, wie an jedem anderen Tag auch. "Es ist sinnvoll, dass man diese Ressourcen bindet." Weil Hubschrauberflüge derzeit aufgrund des Wetters die absolute Ausnahme bilden, müssen sämtliche Rettungstransporte bodengebunden abgewickelt werden.

Vier Schneeketten befinden sich vorsorglich am Fahrzeug Foto © Rotes Kreuz

Je zwei ehrenamtliche Helfer wechseln sich bis vorerst Freitagabend nun im 24-Stunden-Turnus im Ennstal ab. Das erste Team ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Schladming eingetroffen, wo es ein Briefing und gab. "Die Mitarbeiter sind total nett aufgenommen worden. Sie waren begeistert", sagt Steinwendter. Weniger einfach sei es hingegen gewesen, den Rettungswagen winterfit zu machen. "So oft kommt es im Bezirk Leibnitz ja nicht vor, dass vier Schneeketten an einem einzigen Fahrzeug gebraucht werden. Da sind wir gesegnet."

