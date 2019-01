Rund 6000 Personen befanden sich Ende Dezember in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz auf Jobsuche oder in Schulungen des AMS. Ein starker Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosengeld ist weiter rückläufig © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Der Trend der sinkenden Arbeitslosigkeit am regionalen Arbeitsmarkt setzt sich auch im neuen Jahr fort. Sowohl das Arbeitsmarktservice (AMS) Deutschlandsberg als auch jenes in Leibnitz weisen für den Dezember 2018 einen satten Rückgang bei den Arbeitslosen im Vergleichsmonat zum Vorjahr aus. Konkret waren beim AMS Deutschlandsberg 2097 Personen (-5,1%) als arbeitslos vorgemerkt. Zählt man jene 324 (-1,8 %) dazu, die sich in Schulungen befanden, waren in Summe 2421 Personen auf Jobsuche.