In der Region werden am 24. Dezember einige Veranstaltungen für Kinder und Familien geboten. Ein kleiner Überblick.

Weihnachts-Kasperltheater in Wildon © (c) Aug 13, 8410 WILDON

Die Spannung steigt, die Vorfreude auf das Christkind auch. Um das große Warten am 24. Dezember für die Kleinsten zu verkürzen, gibt es einige Veranstaltungen in der Region, die einen Besuch wert sind. Eine lange Tradition hat das Wildoner Kasperltheater. 42 Jahre ist es her, dass sich eine Gruppe von Träumern zusammengetan hat, um Kaspertheater zu spielen. Ursprünglich lediglich als Initiative für Kinder gedacht, erfreut sich längst auch die Generalprobe für Erwachsene großer Beliebtheit. Am 22., 23. und 24. Dezember sind allerdings wieder die Kinder das Publikum, wenn Kasperl den Schlossgeist und den Sockenfresser trifft und das Christkind sucht. Die Vorstellungen beginnen um 14 Uhr im Schloss Wildon (www.wildoner-kasperltheater.at).

