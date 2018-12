In Preding (Bezirk Deutschlandsberg) wurden bei einem aufwendigen Einbruch in ein Geschäft zahlreiche hochwertige Handys gestohlen. Die Diebe entkamen.

Das Loch in der Mauer © KK

Spektakulärer Einbruch in das Lager eines Mobiltelefonhändlers im Gewerbepark in Preding. In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren bislang noch unbekannte Diebe in den Tresorraum der Firma „smart mobile GmbH.“ eingedrungen. Laut Auskunft der Polizei hatten die Täter sowohl die Außenmauer als auch die innen liegende Mauer zum Tresorraum aufgestemmt.