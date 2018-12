Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die drei ausgezeichneten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Gams © Polizei

Ein heftiger Streit zwischen zwei Privatpersonen auf offener Straße in Deutschlandsberg brachte diesen Jänner eine Polizistin in eine gefährliche Situation. Der überaus aggressive Mann des Streitpaares ließ sich von der Beamtin nicht beruhigen und griff sie tätlich an. Das beobachteten zufällig drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Gams und eilten der Polizsitin zur Hilfe. Obwohl auch sie von dem Tobenden angegriffen wurden, unterstützten sie die Beamtin bis zum Eintreffen der nachalarmierten Polizeistreife.