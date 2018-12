Die gute Konjunktur sorgte auch im November für einen Rückgang bei den Jobsuchenden in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz.

Die Arbeitslosigkeit ist in der Süd- und Südweststeiermark weiter rückläufig © (c) Juergen Fuchs

Der positive Trend der letzten Monate am regionalen Arbeitsmarkt setzte sich auch im November fort: Sowohl das Arbeitsmarktservice (AMS) Deutschlandsberg als auch das AMS Leibnitz verzeichnen einen Rückgang bei den Jobsuchenden. Konkret waren im Bezirk Leibnitz Ende November 2112 Personen als arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Abnahme von 116 Personen bzw. 5,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Hinzu kommen 466 Männer und Frauen, die an Schulungsmaßnahmen des AMS teilgenommen haben. Somit waren in Summe 2578 Personen auf Jobsuche.