Sylvia Kraber hat den Kampf gegen die schwere Krankheit verloren © KK

Sie war stets eine Kämpferin. Vor allem für jene, die sich selbst nicht helfen konnten: Sylvia Kraber war nicht nur Tierliebhaberin, sie war Tierschützerin aus Leidenschaft.

Sie war durchaus eine Unbequeme. Und sie war mutig. Mutig genug, sich als Erste im Bezirk Leibnitz an die Umsetzung eines Tierheimes zu wagen. Ein Unterfangen, das ihr viel abverlangt hat. Und nicht nur freundliche Stimmen eingebracht hat.

Aber genau das hat die 54-Jährige so besonders gemacht: Ihr war nicht wichtig, beliebt zu sein. Viel wichtiger war ihr, mit Leib und Seele um etwas zu kämpfen, dass ihr sinnvoll schien: Das Tierschutzhaus „Adamhof“ in Straß, die Tiere, denen es Obhut bietet, aber auch die Menschen, die dort arbeiten waren so eine Lebensaufgabe, für die sie auch große persönliche Bürden auf sich genommen hat. Und dennoch hat sie nie daran gedacht, in ihrem Engagement kürzer zu treten.

In den letzten Wochen musste die 54-Jährige ihren härtesten Kampf gegen eine schwere Krankheit führen, den sie jetzt verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie.

