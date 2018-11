Facebook

Unfall bei Fresing © FF Fresing

Spektakulärer Verkehrsunfall heute gegen 8 Uhr morgens auf der B74 bei Fresing (in Fahrtrichtung Gleinstätten). Knapp nach der Ortsausfahrt kam ein Pkw in einer leichten Kurve von der schneeglatten Straße ab. Der Audi Kombi rutschte über eine etwa zwei Meter hohe Böschung und kam in einem Acker zum Stehen. "Das Auto ist wohl auch etwas abgehoben", schilderte Willi Wechtitsch, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Fresing.

Diese rückte mit neun Personen und zwei Fahrzeugen aus, um das verunfallte Auto zu bergen. Das Auto wurde mit einer Seilwinde zurück auf die Straße gezogen. Das Auto wurde kaum beschädigt. Der unverletzte Fahrer aus dem Bezirk Leibnitz konnte die Fahrt schließlich fortsetzen. "Er musste nur eine Unterbodenreinigung beim Fahrzeug vornehmen", so Wechtitsch.

Unfall bei Fresing Foto © FF Fresing