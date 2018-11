Facebook

Die Kunst- und Kulturtreibenden im Schilcherland bündeln ihre Kräfte © KK

Für Karl Posch, Kulturmotor in Wies, ist es ein wichtiger und großer Schritt, der mit dem Zusammenschluss von 18 Kulturinitiativen innerhalb einer Netzwerkgruppe im Rahmen des Leader-Projektes „Kommunikationsstrategie Schilcherland“ gelungen ist.

„Das Schilcherland bietet die größte Kulturlandschaft außerhalb von Graz. Und den regionalen Kulturbetreibern ist es ein Anliegen, interessierte Menschen bestmöglich zu informieren, was nun in Kooperation mit dem Tourismusverband Südweststeiermark auch gelungen ist“, so Posch, unter dessen Organisation die Netzwerkgruppe arbeitet.

