Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fischernte läuft derzeit in der Steiermark auf Hochtouren © Robert Lenhard

Herbstzeit ist Erntezeit – nicht nur auf den Feldern, sondern auch in den heimischen Teichanlagen. Quer durch die Region werden dieser Tage Forellen, Karpfen und Co. in großen Mengen abgefischt. Die Bilanz der Teichwirte fällt aber durchaus zwiespältig aus. „Die Voraussetzungen waren heuer beinahe ideal. Es gab viel Wasser und auch die warmen Temperaturen haben für sehr gutes Wachstum und hohe Erträge gesorgt“, berichtet Helfried Reimoser, Geschäftsführer des in Deutschlandsberg beheimateten Teichwirte- und Fischzüchterverbands Steiermark.

Einziger Wermutstropfen: Viele Fische landen nicht in den Netzen der Teichwirte, sondern schon vorher am Teller von gefräßigen Fischräubern. „Im Schnitt betragen die Verluste zwischen zehn und 30 Prozent. Lokal sind sie noch viel höher, es gibt sogar Totalausfälle. Für viele Betriebe ist die Situation existenzbedrohend. Immer mehr kleinere Teichwirte hören auf, weil sie sich das nicht mehr antun wollen“, erklärt Reimoser. Neben Reihern machen ihm und seinen Kollegen vor allem Kormorane und zunehmend auch Fischotter das Leben schwer. Derzeit zur Verfügung stehende Bekämpfungsmaßnahmen seien wenig effektiv beziehungsweise wirtschaftlich nicht rentabel. Auch Entschädigungen gäbe es nicht.

Teichwirte-Chef Helfried Reimoser fordert Bekämpfung von Fischräubern Foto © Robert Lenhard

Bekämpfungsmaßnahmen gefordert

Einen Lösungsansatz sieht Reimoser einzig in der Bestandsregulierung: „Dort, wo es zu viele Prädatoren – also Räuber – gibt, müssen diese reduziert werden. Bisher hat es unsere Landesregierung aber nicht geschafft, eine Einigung zu erzielen. Andere Bundesländer wie Niederösterreich sind da schon viel weiter.“ Unterstützung gibt es von der Landwirtschaftskammer. „Unsere Teichwirte könnten viel mehr hochqualitativen Fisch produzieren und damit die regionale Wertschöpfung steigern. Es ist Aufgabe der Politik, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen“, fordern die Bezirkskammerobmänner Christian Polz (Deutschlandsberg) und Gerald Holler (Leibnitz).

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.