Zahlreiche Gäste, darunter Dutzende Karls, kamen zum ersten "Karl-Frühschoppen" nach St. Nikolai ob Draßling. Der Reinerlös geht an "Steirer helfen Steirern".

Eine Auswahl der vielen Karls, die für den guten Zweck feierten © K.K.

Dieser Namenstag wurde gebührend gefeiert: Dutzende Männer aus nah und fern mit dem Vornamen Karl trafen sich an ihrem Ehrentag, dem 4. November, im Gasthof Rom-Größ in St. Nikolai ob Draßling (Berzirk Leibnitz) zum ersten „Karl-Frühschoppen“. Natürlich kamen auch zahlreiche andere Gäste, um für den guten Zweck mitzufeiern. Schließlich kommt der Reinerlös aus dem Verkauf von Lebkuchenherzen sowie Spenden – in Summe rund 1200 Euro – der Aktion „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung zugute. Wir bedanken uns herzlich!