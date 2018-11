Der deutsche Sterbeforscher Bernard Jakoby schrieb ein neues Buch. Dieser Tage gastiert er mit Vorträgen in Bad Radkersburg und Leibnitz. Fazit: Er will Mut machen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernard Jacoby © ORF/Pichlkostner

Ich lass dich nicht allein im Sterben“ – so heißt das neue, kürzlich erschienene Buch des bekannten deutschen Sterbeforschers Bernard Jakoby. Er hat dieses gemeinsam mit Marie-Luise Nieberl, Leiterin eines Hospizes in Bayern, verfasst. „Das Werk soll Mut machen und die Angst vor dem Tod nehmen“, so das Ansinnen des Autoren-Duos. Und weiter: „Wer einen Sterbenden begleitet, gewinnt eine ganz neue Sicht auf das Leben.“ Das Buch solle den Angehörigen anhand von Beispielen und Erfahrungen erleichtern, mit dem Thema Tod umzugehen. „Viele sind hilflos, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.