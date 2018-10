Sechs Gemeinden, ein Ziel. Klimaschutz und Energieeffizienz spielen in der Kleinregion Stiefingtal eine tragende Rolle. Ein Projekt: Die Kinder vermeiden unnötigen Plastikmüll.

Die Empersdorfer Kindergartenkinder mit den Stiefingtaler Gemeindevertretern und Projektbegleiterinnen und Projektbegleitern © Kuzmicki

Die Gemeinden des Stiefingtales sind schon seit rund vier Jahren eine Klima- und Energie-Modellregion. Jetzt wurde man vom Klima- und Energiefonds Österreich auch noch für die Umsetzung einer Modellregion zur Klimawandelanpassung beauftragt. Mit zahlreichen Maßnahmen will sich die Kleinregion Stiefingtal in den nächsten beiden Jahren klimafit machen. Das Ziel ist ehrgeizig. „Wir nehmen das sehr ernst und hoffen, dass wir die Keimzelle sind, von der aus über das Stiefingtal hinaus dieses wichtige Thema weitergetragen wird“, so Kleinregionsobmann Wolfgang Neubauer.

