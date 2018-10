Facebook

Zertifikatsverleihung im Leibnitzer Rathaus: Franz Krainer, Alexander Schwanzer, Heinrich Gernedel Jörg Kaplaner © LFWV

Grund zum Feiern gab es am Freitag für die Mitarbeiter und Eigentümervertreter der Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH (LFWV). Darf man sich doch als erster Wasserversorger in der Steiermark mit dem Prädikat „ÖVGW-zertifiziert“ schmücken. Hinter dem Kürzel steckt die sperrige Bezeichnung „Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach“. Eine behördlich akkreditierte Zertifizierungsstelle, die Produkte, Personen und Unternehmen in der Gas- und Wasserbranche überprüft.

