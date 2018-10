Facebook

Fabian (8) liebt Hunde über alles © Privat

Er hat ein riesengroßes Herz, der kleine Fabian (8) aus Deutschlandsberg. „Er kann einfach nicht wegschauen, wenn jemand Hilfe braucht“, erzählt seine Mama Iris Versnak.

Derzeit sind es Straßenhunde, die über den Verein „Praca _ Bosnien Tiere in Not“ in einem privaten Tierheim in Bosnien versorgt werden, die es dem Achtjährigen besonders angetan haben. Für sie verkauft er jetzt sogar einiges von seinem Spielzeug, um möglichst viele Euros an die engagierte Tierheimbetreiberin Iwana überweisen zu können. Und dafür hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Fabian wird mit einem eigens gekennzeichneten Stand beim Deutschlandsberger Stadtflohmarkt vertreten sein. Am kommenden Samstag, dem 6. Oktober, wird er von 8 bis 13 Uhr am Hauptplatz zu finden sein und sein Talent als Verkäufer unter Beweis stellen. Bunt gemischt ist sein Angebot, sogar Armbänder hat er selbst gebastelt.

„Das alles hat begonnen, als meine Tante einen Hund aus dem Urlaub mitgebracht hat“, erinnert sich Iris Versnak. So verschreckt „Shalby“ anfangs war, so brav und glücklich ist sie Hündin mittlerweile. „Fabian liebt sie über alles, genauso wie unsere Candy, die auch aus Bosnien kommt“, so Versnak, die Fabian voll unterstützt. „Er sagt immer, er hat alles und die Hunde haben nichts, deshalb will er helfen. Das ist doch unglaublich schön.“

Versnak engagiert sich auch selbst gemeinsam mit ihrer Tante Manuela Pommer und deren Freundin Margerete Kainz für die bosnischen Hunde. In den letzten Wochen wurden viele Sachspenden gesammelt und nach Bosnien gebracht. „Jede Spende hilft enorm“, so Versnak. Was sie auch freuen würde wäre, wenn weitere Tiere auf gute Plätze vermittelt werden könnten. Jetzt gilt es aber erst einmal Fabian beim Helfen zu helfen.

