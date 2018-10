Mit Hermann Schützenhöfer durfte der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch zum ersten Mal einen amtierenden Landeshauptmann in seinem Haus begrüßen.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Gespräch mit Mitarbeiterinnen der BH Leibnitz © (c) steiermark.at/Streibl

In der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz finalisierte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seine Tour durch alle steirischen Bezirkshauptmannschaften. Begleitet wurde er dabei von Landesamtsdirektor-Stellvertreterin Brigitte Scherz-Schaar. Bezirkshauptmann Manfred Walch, der in seiner 16-jährigen Amtszeit erstmals einen Landeshauptmann in seiner Behörde begrüßen konnte, freute sich über den hohen Besuch und erläuterte die große Herausforderung: „Wichtig ist für uns, den Spagat zwischen Behörde und Kundendienst zu schaffen und darum bemühen wir uns tagtäglich." Schützenhöfer dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz für ihr Engagement: „Die Komplexität vieler Gesetze, Regeln und Verordnungen erfordert eine verständliche, aber vor allem auch verständnisvolle Kommunikation."