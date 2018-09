Lebenswerkstätten Stainz feiern runden Geburtstag

Facebook

Ursula Gerhold, Sabrina Gerhold-Melmer, Alexandra Koch, Daniela Stering (v.l.) © Michael Gerhold

350 Jahre ist das Haus mitten in Stainz alt, in dem der Verein „Lebenswerkstätten Stainz“ sein Zuhause gefunden hat. Nach und nach wird revitalisiert, stets jedoch das Typische des Hauses erhalten. „Weil es genau so zu uns passt“, ist Obfrau Ursula Gerhold überzeugt.

