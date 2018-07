Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach einem Streit um die Nutzung des Musikhauses gab Bürgermeister Franz Koller seinen Rücktritt bekannt © Montage: Robert Lenhard, ÖVP

Seit Monaten schwelt ein Streit um die Nutzung des neuen Musikhauses in der Marktgemeinde Gleinstätten. Die Kapellen aus Gleinstätten und Pistorf sollten dieses rund zwei Millionen Euro teure Heim gemeinsam nutzen. Vor allem von der Kapelle aus Gleinstätten gab es dagegen Widerstand.

Am Freitag eskalierte der Streit. ÖVP-Bürgermeister Franz Koller wurde am Abend bei einer Kontrolle im Musikheim nach eigenen Angaben unflätig beschimpft. "Von Eltern von jungen Musikern", wie er erklärt. Daraus zog Koller am Wochenende die Konsequenzen: Er tritt als Bürgermeister zurück.

Am Donnerstag soll nun kurzfristig eine Gemeinderatssitzung stattfinden. Da soll der Rücktritt offiziell werden. Logischer Nachfolger ist der bisherige Vizebürgermeister Friedrich Stiegelbauer (ÖVP).

Das neue Musikheim in Gleinstätten Foto © Robert Lenhard

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.