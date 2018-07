Kleine Zeitung +

Sommergespräch aus der Weststeiermark Ex-Teamkicker Gernot Fraydl: "Heute geht es nur noch um Geld“

Gernot Fraydl war einst der beste Torhüter Österreichs, trainierte Sturm und den GAK. Danach baute er das Moorbad zum modernen Kurzentrum aus. Was er vom Fußball hält, was ihn an der WM bisher nicht gefallen hat - und wie er mehr Gäste in die Weststeiermark bringen würde.