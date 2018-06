Facebook

Die beiden Bezirksobleute Gerald Holler und Christian Polz vereinen ihre Dienststellen unter einem Dach © Wilfried Rombold

Gut zwei Wochen ist es her, dass die Kleine Zeitung exklusiv über geplante Strukturänderungen in der Landwirtschaftskammer Steiermark berichtete. Am Donnerstag wurde die Katze offiziell aus dem Sack gelassen. Kammerpräsident Franz Titschenbacher und Agrar-Landesrat Hans Seitinger informierten über die bevorstehende Verschlankung der Verwaltung. Wichtigste Änderung für die Region ist die Fusion der beiden Bezirksstellen Leibnitz und Deutschlandsberg in einem gemeinsamen Gebäude irgendwo im Großraum Hengsberg.

