100 Jahre Stadt Deutschlandsberg: Nun werden in einer Publikumswahl in der Koralmhalle die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler der letzten 100 Jahre gekürt.

Wahl in Deutschlandsberg

Auch nominiert: Der MissyDanceClub © Stadt DL

Sie wurden Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Staatsmeister, Landesligameister, sie kickten im Nationalteam (Fußball), schlugen dort auf (Volleyball) oder schossen dort raus (Stocksport): Die Rede ist von zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern aus Deutschlandsberg.

Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums der Stadt werden heute (19 Uhr) die Sportler des Jahrhunderts in der Koralmhalle gewählt.

Zunächst werden rund 150 verdiente Sportlerinnen und Sportler, von Ex-Fußballteamtorhüter Gernot Fraydl bis zu den Hip-Hop-Europameisterinnen Katja Schliefsteiner und Christina Weitacher, von Sportlandesrat Anton Lang und Bürgermeister Josef Wallner geehrt.

Einige der Nominierten: Die Top-Sportler Einige der Nominierten Europameisterin im Hip-Hop: Christina Weitacher Stadt DL Einige der Nominierten Europameister im Hip-Hop: Katja Schliefsteiner Stadt DL Einige der Nominierten Ingrid Gutmann-Resch, Tennis Stadt DL Einige der Nominierten Kerstin Drosg, Kickboxen Stadt DL Einige der Nominierten Kathrin Grill, Europacup-Zweite Stadt DL Einige der Nominierten Anton Ehmann, Teamkicker Stadt DL Einige der Nominierten Michael Grill, Ski-WM-Dritter Stadt DL Einige der Nominierten Michael Moser, Golf-Meister Stadt DL Einige der Nominierten Alfred Greimel, Reitstaatsmeister Stadt DL Einige der Nominierten Karl Garber, Kickbox-Weltmeister Stadt DL Einige der Nominierten Teamtorhüter Gernot Fraydl Stadt DL Die Einige der Nominierten Franz Mandl, Rollstuhltischtennis Stadt DL Einige der Nominierten Johann Aldrian, Judoka Stadt DL Einige der Nominierten Die Kicker des DSC, die aktuell in der Regionalliga spielen Stadt DL Einige der Nominierten Die jungen Tänzerinnen aus dem MissyDanceClub Stadt DL Einige der Nominierten Die Meistermannschaft der Golfer Stadt DL 1/16



Danach kann das Publikum in der Halle die beliebtesten Sportler per Handy wählen – und zwar in den Kategorien Herren, Damen, Mannschaft sowie Behindertensport.

Die Nominierten Damen: Sophie Wallner (Nationalteam Volleyball), Katja Schliefsteiner und Christina Weitacher (Europameisterinnen Hip-Hop), Ingrid Gutmann-Resch (Staatsmeisterin Tennis), Kerstin Drosg (Weltmeisterin Judo), Christa Kühner (Staatsmeisterin Judo).

Herren: Gernot Fraydl (Fußball-Nationalteamtorhüter, Meister und Cupsieger mit Austria Wien), Anton Ehmann (Fußballmeister und Teamspieler, GAK), Michael Moser (Staatsmeister, Golf), Karl Garber (Weltmeister Kickboxen), Johann Aldrian (Judo Masters Weltmeister), Alfred Greimel (Staatsmeister Reiten).

Mannschaft: Golf-Staatsmeisterteam, Tennis-Landesligameister, Tanz-Europameister Missy Dance Club, Eisstock-Europameisterteam, Fußball-Regionalligateam DSC.

Behindertensport: Franz Mandl (Olympiasieger, Vizeweltmeister, Europameister Rollstuhltischtennis), Michael Grill (3. in der Abfahrt bei der Ski-WM und Vizestaatsmeister, Gehörlose), Kathrin Grill (2. Platz Ski-Europacup und Staatsmeisterin, Gehörlose).

