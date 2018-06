Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Gernot Eder

Am Dienstag gegen Mittag fuhr die 48-Jährige auf der Weinebenstraße L 619 von der Weinebene kommend in Richtung Glashütten. In einer starken Linkskurve prallte sie gegen die rechte Leitschiene, stürzte und verletzte sich am rechten Fuß.