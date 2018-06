Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Engagiertes Team des Wirtschaftsbundes © WB STMK

Bei der Bezirksgruppenvollversammlung des Wirtschaftsbundes Deutschlandsberg wählten die anwesenden Mitglieder Manfred Kainz einstimmig zum neuen, alten Obmann. „Ich freue mich, dass ich als Wirtschaftsbund-Obmann im Bezirk bestätigt wurde und in dieser Funktion weiterhin gemeinsam mit meinem Team als Gestalter für unseren Bezirk arbeiten darf. Wir werden auch in Zukunft für eine starke Wirtschaft kämpfen“, so Kainz.