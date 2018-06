Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teamarbeit: Albert Lorenz, Ursula Pintz und Klaus-Dieter Hartl freuen sich auf eine spannende Ausstellung © Kuzmicki

Der Roman „Die Käferbohnen-Frau“ von Evelyne Lorenz schildert eine fiktive Familiengeschichte, in der es um das Überleben im steirisch-slowenischen Grenzgebiet in den bewegten Zeiten der beiden Weltkriege geht. Und das Buch seiner Frau hat den Historiker Albert Lorenz auch auf die Idee gebracht, die wechselvolle Geschichte des Landes in einer Ausstellung aufzubereiten und den Leserinnen und Lesern den historischen Hintergrund zum Buch näher zu bringen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.