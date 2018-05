Kleine Zeitung +

Süd- und Südweststeiermark Heftige Regenfälle führten zu Überschwemmungen

Heftige Regenfälle gingen am Dienstagnachmittag in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz nieder. Ein Auto wurde von den Wassermassen in Bad Gams eingeschlossen, eine Person war in Frauental in ihrem Haus eingeschlossen.