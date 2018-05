Facebook

Rettungseinsatz (Archivbild) © Rotes Kreuz/Wiedner

Bei einem Arbeitsunfall verletzte sich am Pfingstsonntag ein 20-Jähriger aus St. Josef in der Weststeiermark an der Hand. Laut Polizei führte der Weststeirer gegen 17.40 Uhr alleine Wartungsarbeiten an einer Bohrfräsmaschine durch. Während die Maschine im Wartungsbetrieb lief, geriet er mit dem rechten Zeigefinger in den Kettenbetrieb. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins UKH Graz eingeliefert.