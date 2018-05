Kleine Zeitung +

Hochwasser im Schwarzautal Mit (Galgen)-Humor gegen die Wassermassen

Alle Hände voll zu tun haben derzeit nicht nur die zahlreichen Einsatzkräfte in der Region, sondern auch unzählige Privatleute und Unternehmer. So steht derzeit auch das Areal von Blumen Sammer in Schwarzau unter Wasser.