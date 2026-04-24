Ein Solarfaltdach zum Ein- und Ausklappen: Das neue Modell namens Horizon aus der Schweiz soll künftig den Abwasserverband Grazerfeld in Wildon, die steiermarkweit zweitgrößte kommunale Abwasserreinigungsanlage, unter Strom setzen.

Am Donnerstagabend wurde der Baustart offiziell in Beton gegossen. Geschäftsführer Michael Lechner konnte zur Feierlichkeit zahlreiche Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, Ehrenobmänner und Ehrengäste begrüßen. Nach einer kurzen Projektvorstellung ging es für die Gäste auf die Baustelle, wo die Ehrenobmänner Adolf Pellischek und Willibald Rohrer symbolisch mit der Maurerkelle und Unterstützung der Verbandsmitglieder den Bau eröffneten.

Meilenstein und Pionierarbeit

Das Projekt gilt als Meilenstein in der Firmengeschichte und Leuchtturmprojekt. Die Paneele werden durchgehend 10.890 Quadratmeter bereits verbaute Fläche überspannen, das sind rund eineinhalb Fußballfelder. Konkret handelt es sich dabei um die Belebungs- und Nachklärbecken.

Blick auf die Baustelle

„Es ist österreichweit das erste Solarfaltdach dieser Art und meines Wissens sogar weltweit“, betont Geschäftsführer Lechner. Die Besonderheit stelle die Überdachung der runden Becken dar. Aufgrund der Beckenform und der damit verbundenen Zugkräfte ist eine eigene statische Konstruktion nötig – Pionierarbeit. In Summe werden rund 1480 Meter Bohrpfähle verlegt.

Mit dem Handy steuern

Das Solarfaltdach des Schweizer Unternehmens dhp-technology verfüge zudem über Sensoren, die Witterungsbedingungen wie Schnee oder Sturm erkennen und so das Dach automatisch einklappen. „Vereinfacht gesagt, verfügt das Dach über eine Wetterstation und bei Hagel oder Schnee zieht es sich in seine Garage zurück, damit es keinen Schaden nimmt“, erklärt Lechner. Bei Revisionsarbeiten an den Becken können zudem einzelne Paneele eingefahren werden – bequem mit dem Handy gesteuert.

Die benötigte Mechanik basiert auf der Seilbahn-Technologie und versorgt sich selbst mit Strom. „Was die Seilbahntechnik angeht, das können die Schweizer einfach“, sagt der Geschäftsführer. Ein weiterer Vorteil: Da die Becken so überschattet werden, rechne man mit bis zu 95 Prozent weniger Algenwachstum.

An 280 Tagen energieautark

Im Schnitt soll die Anlage 1,84 Millionen Kilowattstunden einbringen. Gemeinsam mit dem Strom, der seit 2009 via Mikrogasturbinen aus dem eigenen Klärgas im Faulturm erzeugt wird, schaffe man 280 Tage Energieautarkie. Laut Lechner sind zudem zwei Speicher mit jeweils 500 Kilowattstunden geplant. Kostenpunkt für das Leuchtturmprojekt: 6,6 Millionen Euro. Finanzielle Unterstützung fließt von Land und Bund. Die Amortisationsdauer beträgt 15 Jahre.

Ende März hätte die Anlage bereits in Betrieb gehen sollen. Doch die große Herausforderung mit der Abdeckung der runden Becken und der benötigten Zugfestigkeit für die Spannweite sorgte für eine zeitliche Verzögerung. „Die Bauphase sollte bis September/Oktober 2026 fertiggestellt sein. Ab dann wollen wir mit dieser Anlage in Betrieb gehen“, zeigt der Geschäftsführer auf.