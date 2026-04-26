Die Temperaturen steigen und damit auch die Lust auf die Arbeit im Garten. Grüne Daumen kommen am 3. Mai im südsteirischen Vogau, Gemeinde Straß, auf ihre Kosten. Ab 6 Uhr dreht sich am Flohmarkt beim Eurospar alles um Pflanzen.

Getauscht werden können Samen, Stecklinge, Jungpflanzen sowie Garten- und Zimmerpflanzen. Himbeeren oder Brombeeren können ebenfalls mitgebracht werden. Wichtig für alljene, die Pflanzen mitnehmen: Diese sollen gesund und nach Möglichkeit beschriftet sein.

Keine Anmeldung erforderlich

„In vielen Gärten wächst mehr, als man selbst braucht. Beim Pflanzentausch kann man das einfach weitergeben und gleichzeitig neue Pflanzen für sich entdecken“, sagt Grünen-Gemeinderätin Eva Schantl. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund Steiermark, dem Verein Blühen und Summen und Elias Götz vom Gemüsebaubetrieb Hütterberg organisieren die Grünen und Unabhängigen Straß die Veranstaltung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt kostenlos. Ziel des Pflanzentauschmarkts ist neben der Möglichkeit Sorten weiterzugeben und neue mitzunehmen auch vor Ort ins Gespräch zu kommen.