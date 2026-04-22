Großes Interesse, volle Reihen, viel Gesprächsbedarf: Der Auftakt für DIGI:base in der Steinhalle Lannach zeigte, wie stark Künstliche Intelligenz und Digitalisierung inzwischen auch die steirische Wirtschaft beschäftigen. Der Business-Lunch war laut Veranstaltern in kürzester Zeit ausgebucht.

Die neue Plattform DIGI:base der Steirischen Arbeitsförderungsgesellschaft (StAF) richte sich an Unternehmen, Beschäftigte und arbeitssuchende Personen, erklärte StAF-Bereichsleiterin Tanja Jeschek. „Unternehmen sollen zu den Fachkräften kommen, die sie tatsächlich brauchen“, so Jeschek. Beschäftigte könnten sich über DIGI:base weiterqualifizieren, arbeitssuchende Personen über gezielte Ausbildungen in hochwertige Jobs kommen.

Was Betriebe von DIGI:base haben

DIGI:base wird von der StAF umgesetzt und vom Europäischen Sozialfonds JTF sowie dem Arbeitsressort des Landes Steiermark getragen. Die Plattform soll zu einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen, Beschäftigte und Arbeitssuchende werden.

DIGI:base ruht auf drei Säulen, schildert Jeschek: einem Talentpool für Unternehmen auf Personalsuche, KI-Qualifizierung für Beschäftigte und einer Info-Drehscheibe für Kurse, Förderungen und kostenlose Beratungen. „Für Beschäftigte in der Steiermark werden im Rahmen von DIGI:base KI-Weiterbildungen mit bis zu 80 Prozent der Kurskosten gefördert, maximal mit 3000 Euro netto“, so Jeschek.

Willibald Ehrenhöfer, Landesrat für Wirtschaft und Arbeit, betonte bei der Präsentation von DIGI:base in Lannach, dass die Steiermark Künstliche Intelligenz nicht fürchten, die Entwicklung aber auch nicht verschlafen dürfe © KLZ / Brutmann

Dass das neue Angebot ganz wesentlich dazu beitrage, künftig wettbewerbsfähig zu bleiben, betonte ebenfalls Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), auch zuständig für Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft & Forschung. Eben zurück von einer steirischen Delegationsreise nach China mit Fokus auf künftige Partnerschaften warb Ehrenhöfer für mehr Selbstvertrauen im Umgang mit KI und Digitalisierung. Die Steiermark müsse sich nicht verstecken, dürfe beim Tempo aber nicht nachlassen. Auch in China werde „nur mit Wasser gekocht“, sagte er, „der Unterschied ist, sie haben einen schnelleren Wasserkocher“.