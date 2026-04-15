Und die Weststeirer warten noch heute: Vom dringend notwendigen Umbau des Bundesschulzentrums (BSZ) in Deutschlandsberg ist nach wie vor nichts zu sehen. Dabei platzt das in die Jahre gekommene Gebäude aus allen Nähten.

Groß wurde vor einigen Jahren der Umbau angekündigt, erste Pläne 2023 präsentiert und von einem bahnbrechenden Konzept gesprochen. Ein Baustart 2025 stand im Raum, daraus wurde rasch 2026/27, zuletzt war vom ersten Quartal 2029 die Rede. Der Architektenwettbewerb war für das erste Quartal dieses Jahres angesetzt worden.

Gemeinderat verabschiedet Resolution

Passiert ist nichts. Die Gerüchteküche brodelt. Von spärlichen bis gar keinen Informationen spricht Bürgermeister Josef Wallner. „Es geht nichts weiter. Wir haben die Befürchtung, dass man alles einfach einschlafen lassen will“, sorgt er sich. Einstimmig hat der Gemeinderat eine Resolution zur sofortigen Priorisierung und Beschleunigung des Umbaus sowie der Erweiterung des BSZ durch den Bund verabschiedet.

Bürgermeister Josef Wallner spricht von spärlicher bis gar keiner Information © GEPA pictures

Als „ein bisserl deprimierend“ bezeichnet Dietmar Theußl, Direktor des BG/BORG und Hausverwalter, den geringen Informationsfluss. Es sei befremdlich, wenn man von anderen Umbauten etwa in Graz höre und Stillschweigen über das Bundesschulzentrum. „Das BSZ wächst. Wo geben wir die Schüler bitte hin, wenn kein Platz mehr da ist?“, zeigt er auf. Neben dem Gymnasium, dessen Unterstufe nach wie vor ausgelagert in der Mittelschule ist, sind auch die HLW, FW, die HAK, HAS und die HTL im Schulzentrum untergebracht.

Das Bundesschulzentrum wächst an Schülern, wie Dietmar Theußl, Direktor und Hausverwalter des Zentrums, berichtet © Strametz

So steht es um die HTL

Letztere sollte mit dem Schuljahr 2026/27 nicht nur eigenständig, sondern auch zweizügig geführt werden, wie im November 2025 die Bildungsdirektion wissen ließ. So schnell kommt der zweite Zug aber nicht, anmelden musste man sich nach wie vor bei der HTL Bulme Graz Gösting. Bemerkenswert: Per Verordnung ist die HTL Deutschlandsberg mit Schuljahresbeginn 2026/27 aber sehr wohl eigenständig.

Oliver Kölli, Leiter Bildungsregion Südweststeiermark, betont, dass man intensiv an den Voraussetzungen für die Eigenständigkeit der HTL arbeitet © Bildungsdirektion Steiermark

Vor Kurzem gab es dazu ein Treffen seitens der Bildungsdirektion mit einigen Schulvertretern. Darunter Günther Greier, Direktor der HTL Bulme Graz Gösting. Er spricht von laufenden Schritten im Projekt. „Das Bundesministerium und wir als Bildungsdirektion arbeiten intensiv daran, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die HTL eigenständig wird“, sagt Oliver Kölli, Leiter der Bildungsregion Südwest.

Tatsächlich wird sie mit Beginn des neuen Schuljahres auf dem Papier eigenständig, aber nach wie vor von Graz aus mitbetreut. Die Neugründung sei komplex, neben dem Personalthema wolle man auch die Pläne für den Umbau sichten, um genau kalkulieren zu können. Daher werde sich das Thema um zirka ein Jahr verschieben.

Die Verzögerung des ganzen Projekts sieht Werner Amon, zweiter Landtagspräsident, kritisch. Er machte sich damals als Bildungslandesrat für den Umbau und die HTL stark. Natürlich handle es sich um ein komplexes Mehrphasenprojekt, aber die eigene HTL sei für die Region und Betriebe von essentieller Bedeutung. „Die Bildungsdirektion muss hier hurtig in die Gänge kommen. Die Idee hinter der Verordnung ist nicht, dass sie weiter von Graz betreut wird“, stellt er klar.

Als essentiell für die Region und Betriebe sieht Werner Amon, zweiter Landtagspräsident, die eigenständige HTL © Klz / Stefan Pajman

Neuer Zeitplan für den Umbau

Seitens der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), Eigentümer des Schulgebäudes, spricht man von folgendem neuen Zeitplan: Drittes Quartal 2026 Ausschreibung des Architektenwettbewerbs, Baustart viertes Quartal 2029 und Eröffnung erstes Quartal 2032. Die letzten Untersuchungen seien Ende 2025 abgeschlossen worden, die Evaluierung liege vor. „Diese Evaluierung ist die Basis für die Wettbewerbsunterlagen. Wir bereiten alles bestmöglich auf und stimmen uns mit allen Verantwortlichen ab“, erklärt Bernd Wiltschek, Leiter des Unternehmensbereich Schulen bei der BIG.