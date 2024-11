„Ich liebe meinen Beruf, ich bin wie ein Holzwurm“, schwärmt Franz Pommer über seine große Leidenschaft, das Arbeiten mit Holz. Seit 35 Jahren ist er als Fassbinder tätig und fertigt verschiedenste Fässer für die Wein, Bier oder Schnapslagerung an. In seiner Fassbinderei, im weststeirischen Frauental an der Laßnitz, vertieft sich der 64-Jährige jeden Tag von frühmorgens bis spätabends in seine Arbeit.